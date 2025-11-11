Close Banner Apps JPNN.com
Di Balik Performa Gemilang Teja, Ada Kiper Muda Persib yang Siap Mengepakkan Sayapnya

Selasa, 11 November 2025 – 19:22 WIB
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam (menangkap bola). Foto: Persib.

jpnn.com - Performa solid Persib Bandung dalam enam laga terakhir menjadi sumber motivasi bagi kiper muda mereka, Fitrah Maulana Ridwan.

Maung Bandung berhasil mencatat enam kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Dalam periode tersebut, skuad asuhan Bojan Hodak juga hanya kebobolan dua gol.

Sosok Teja Paku Alam tampil menonjol sebagai tembok terakhir di bawah mistar gawang.

Teja Jadi Inspirasi

Melihat konsistensi Teja, Fitrah mengaku makin bersemangat untuk meningkatkan kualitasnya.

Meski belum mendapatkan menit bermain sejak promosi ke tim senior pada musim lalu, kiper bernomor punggung 81 itu mulai rutin masuk daftar susunan pemain sebagai pelapis.

"Melihat performa Bang Teja yang luar biasa di beberapa pertandingan ini saya menjadi sangat termotivasi," ucap penjaga gawang berusia 19 tahun itu.

Menunggu Waktu untuk Membuktikan Diri

Fitrah menyadari perjalanan menuju posisi utama membutuhkan kesabaran dan kerja keras.

Saat Teja Paku Alam bersinar, ada kiper muda Persib Bandung menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan dirinya.

