Di Balik Perpisahan Mauricio Souza, Persija Jakarta Sudah Punya Rencana

Rabu, 27 Mei 2026 – 13:47 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta mulai berburu pelatih baru setelah resmi mengakhiri kerja sama dengan Mauricio Souza pada akhir Super League 2025/2026.

Keputusan tersebut sekaligus menutup perjalanan Mauricio bersama Macan Kemayoran setelah semusim menangani tim ibu kota.

Pelatih asal Brasil itu dilepas karena gagal memenuhi target utama klub untuk meraih gelar juara musim ini.

Meski demikian, Mauricio tetap meninggalkan catatan cukup impresif selama menukangi Persija.

Di tangan pelatih kelahiran 13 Maret 1974 tersebut, Macan Kemayoran mampu tampil kompetitif hingga akhir musim dan finis di peringkat ketiga klasemen.

Rizky Ridho dan kolega sukses mengoleksi 71 poin berkat 22 kemenangan, lima hasil seri, serta tujuh kekalahan.

Performa tersebut bahkan menjadi salah satu pencapaian terbaik Persija dalam satu dekade terakhir.

Direktur Persija Mohamad Prapanca memberikan apresiasi terhadap kontribusi Mauricio selama mendampingi Macan Kemayoran.