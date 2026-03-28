JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Di Balik Pesta Gol Timnas Indonesia, Erick Thohir Redam Euforia Skuad Garuda

Sabtu, 28 Maret 2026 – 17:09 WIB
Di Balik Pesta Gol Timnas Indonesia, Erick Thohir Redam Euforia Skuad Garuda - JPNN.COM
Dua pemain Timnas Indonesia Ole Romeny (kiri) dan Beckham Putra (kanan). Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif kemenangan Timnas Indonesia atas Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka FIFA Series 2026.

Indonesia menang telak 4-0 dalam laga yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026) malam WIB.

Meski demikian, Erick menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukanlah tujuan akhir. 

Dia meminta seluruh elemen tim tetap menjaga fokus untuk menghadapi tantangan berikutnya.

"Syukur alhamdulillah atas hasil positif di pertandingan pertama. Terima kasih untuk para pemain, pelatih, dan ofisial yang sudah bekerja keras."

"Apresiasi juga untuk suporter yang terus memberikan dukungan. Namun, perjalanan ini belum selesai, kami harus segera mengalihkan fokus ke laga selanjutnya," tegasnya.

Erick menilai performa tim menunjukkan arah yang positif.

Dia melihat adanya perkembangan dari segi permainan, strategi, hingga kontribusi sejumlah pemain yang tampil menonjol.

Timnas Indonesia menang telak, tapi Erick Thohir langsung meredam euforia. Ada pesan penting di balik kemenangan ini.

TAGS   Timnas Indonesia  Erick Thohir  FIFA Series  PSSI  FIFA Series 2026 
