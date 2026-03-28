Di Balik Pesta Gol Timnas Indonesia, Erick Thohir Redam Euforia Skuad Garuda

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif kemenangan Timnas Indonesia atas Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka FIFA Series 2026.

Indonesia menang telak 4-0 dalam laga yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026) malam WIB.

Meski demikian, Erick menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukanlah tujuan akhir.

Dia meminta seluruh elemen tim tetap menjaga fokus untuk menghadapi tantangan berikutnya.

"Syukur alhamdulillah atas hasil positif di pertandingan pertama. Terima kasih untuk para pemain, pelatih, dan ofisial yang sudah bekerja keras."

"Apresiasi juga untuk suporter yang terus memberikan dukungan. Namun, perjalanan ini belum selesai, kami harus segera mengalihkan fokus ke laga selanjutnya," tegasnya.

Erick menilai performa tim menunjukkan arah yang positif.

Dia melihat adanya perkembangan dari segi permainan, strategi, hingga kontribusi sejumlah pemain yang tampil menonjol.