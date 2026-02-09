Di Balik Sejarah Timnas Futsal Indonesia, PSSI Justru Diganjar Denda oleh AFC

jpnn.com - Prestasi bersejarah Timnas futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026 ternyata menyisakan konsekuensi yang tak ringan.

Di tengah euforia keberhasilan Indonesia menembus partai puncak untuk pertama kalinya, AFC justru menjatuhkan sanksi denda kepada PSSI.

Skuad Garuda tampil luar biasa saat menghadapi Iran pada final yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Timnas futsal Indonesia mampu mengimbangi Iran dengan skor 5-5 di waktu normal.

Namun, mimpi mengangkat trofi harus pupus setelah kalah 4-5 pada adu penalti.

Kendati gagal menjadi juara, penapaian tersebut tetap dipandang sebagai lompatan besar futsal nasional.

Sayangnya, catatan manis itu diiringi kabar kurang sedap setelah AFC mengeluarkan denda kepada PSSI.

Berdasarkan hasil sidang Komite Disiplin dan Etik AFC, terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi selama turnamen berlangsung di Jakarta.