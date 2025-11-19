Di Balik Sukses MotoGP Mandalika, Erick Thohir Soroti Peran Kolaborasi Lintas Sektor

jpnn.com - Keberhasilan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 mendapat perhatian khusus dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir.

Dia menilai ajang balap internasional tersebut menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi lintas sektor mampu memberikan manfaat luas bagi pembangunan nasional, khususnya melalui pengembangan sport tourism.

Pernyataan itu disampaikan Erick Thohir saat menghadiri Appreciation Night bersama para sponsor MotoGP Mandalika 2025 yang digelar di Gedung Sarinah, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menpora menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan agenda olahraga berskala dunia itu.

"Bapak Presiden sangat ingin kita menjadi negara maju. Kunci dari negara maju adalah salah satunya pertumbuhan ekonomi. Hal ini harus ada peran dari berbagai sektor," ucap Erick.

Menurut Erick, MotoGP Mandalika tidak hanya menghadirkan tontonan olahraga kelas dunia, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Dia menekankan pentingnya dampak berkelanjutan dari sebuah event besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor-sektor pendukung.

"Seperti yang diinginkan Bapak Presiden, dampak sebuah kegiatan itu sangat penting karena ada pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Event seperti MotoGP Mandalika menghadirkan banyak sekali manfaat," tambahnya.