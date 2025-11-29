Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Di Balik Target Dua Emas SEA Games 2025, PBSI Bongkar Strategi

Sabtu, 29 November 2025 – 16:52 WIB
Di Balik Target Dua Emas SEA Games 2025, PBSI Bongkar Strategi - JPNN.COM
Kemenpora menargetkan dua emas pada cabor bulu tangkis di SEA Games 2025. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Menjelang perhelatan SEA Games 2025, Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menunjukkan keseriusan penuh untuk memenuhi target dua medali emas yang dicanangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Target  itu disambut PBSI dengan persiapan intensif dan serangkaian evaluasi mendalam terhadap seluruh sektor.

Persiapan Matang

Dalam beberapa bulan terakhir, PBSI menjalankan program latihan yang lebih ketat dan spesifik untuk menghadapi persaingan antarnegara Asia Tenggara.

Baca Juga:

Pembenahan fisik, peningkatan teknik pukulan, hingga penyusunan strategi berdasarkan karakteristik calon lawan, semua dilakukan secara terukur demi mengamankan tradisi emas Indonesia.

Tak hanya aspek teknis, PBSI juga menaruh perhatian serius pada ketahanan mental atlet. Tekanan publik, ekspektasi pemerintah, hingga persaingan antarpemain menjadi bagian penting dalam pembinaan menjelang pesta olahraga dua tahunan tersebut.

Sekretaris Jenderal PBSI Ricky Soebagdja menegaskan bahwa target dari Menpora bukan sekadar beban, tetapi motivasi tambahan.

Baca Juga:

“Target itu menjadi dorongan bagi kami untuk meningkatkan kualitas. Kami ingin setiap atlet tampil dalam kondisi terbaik dan mampu membawa pulang hasil maksimal,” ujarnya.

Perubahan Skuad

PBSI bersama tim pelatih telah melakukan final review terkait calon lawan serta kondisi para pemain.

PBSI menunjukkan keseriusan penuh untuk memenuhi target dua medali emas yang dicanangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games 2025  PBSI  bulu tangkis  SEA Games  Kemenpora 
BERITA SEA GAMES 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp