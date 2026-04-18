JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Di Balik Tren Positif Persija Jakarta, Ancaman PSBS Biak Mengintai

Sabtu, 18 April 2026 – 05:25 WIB
Persija Jakarta akan menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-28 BRI Super League. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta akan menyambangi markas PSBS Biak pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan PSBS vs Persija akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu malam (18/4/2026).

Persija menginjak laga ini dengan optimisme tinggi setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Persebaya Surabaya pada pertandingan sebelumnya.

Catatan tersebut menambah kepercayaan diri tim. Apalagi, Macan Kemayoran juga pernah menundukkan PSBS dengan skor 3-0 pada pertemuan pertama musim ini.

Namun, Pelatih Persija Mauricio Souza memilih meredam ekspektasi.

Menurutnya, performa bagus di satu pertandingan tidak menjamin hal serupa di laga berikutnya.

"Setiap pertandingan adalah final bagi kami. Saya berharap kami masuk ke lapangan dan mempertahankan standar permainan yang telah kami rancang di sepanjang kompetisi ini," tegasnya.

Akan tetapi, Persija tidak datang dengan komposisi ideal.

Persija Jakarta datang dengan kepercayaan diri tinggi, tetapi PSBS Biak yang sedang terpuruk justru bisa menjadi ancaman tak terduga

