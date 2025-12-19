Close Banner Apps JPNN.com
Di Bawah Bayang Tuan Rumah, Indonesia Cetak Sejarah SEA Games 2025

Jumat, 19 Desember 2025 – 04:41 WIB
Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Pertiwi saat menjadi flag bearer kontingen Indonesia pada acara pembukaan SEA Games 2025 di Rajamangala Stadium, Selasa (9/12). Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi Priadiansyah

jpnn.com - Kontingen Indonesia menorehkan prestasi bersejarah pada SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand.

Indonesia saat ini menempati posisi kedua klasemen perolehan medali dengan catatan 80 keping emas.

Indonesia di Ambang Sejarah

Jika finis di posisi dua besar hingga SEA Games 2025 berakhir, Indonesia akan mencetak sejarah besar.

Prestasi ini menjadi momentum penting karena sebelumnya Indonesia hanya dua kali menempati posisi kedua saat SEA Games digelar di Thailand, yakni di Bangkok 1985 dan Chiang Mai 1995.

Keberhasilan ini mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari.

Apresiasi dari Ketua KOI

Dia menekankan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh atlet, pelatih, dan pembina olahraga, yang telah mengangkat nama Indonesia kembali ke papan atas setelah penantian panjang selama tiga dekade.

"Semoga prestasi ini tidak berhenti sampai di sini saja, karena sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, kami ingin kembali menjadi yang terbaik," ujar Okto, dikutip dari NOC Indonesia.

Dengan raihan 80 emas, 92 perak, dan 110 perunggu, Indonesia menempati posisi kedua klasemen SEA Games 2025 per Kamis (18/12/2025) malam WIB.

