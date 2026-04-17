JPNN.com - Daerah

Di Daerah Ini Jumlah PPPK Lebih Banyak Dibanding PNS

Jumat, 17 April 2026 – 05:08 WIB
PPPK juga ASN. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - CIREBON – Di sejumlah daerah, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih banyak dibanding PNS.

Salah satunya Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Jumlah PNS di lingkup Pemkab Cirebon kini mencapai lebih dari 9.000 orang.

Adapun jumlah PPPK lebih dari 10.000 orang.

Pemkab Cirebon pun mengalami masalah persentase belanja pegawai di APBD 2026.

Namun, pemkab setempat memastikan alokasi untuk pembangunan dan infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam APBD Anggaran 2026 meski porsi belanja pegawai tercatat cukup besar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati dalam keterangannya mengatakan komposisi belanja pegawai sebesar 47,1 persen atau Rp2,04 triliun tidak mengurangi alokasi dari pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur.

Menurut dia, besarnya persentase tersebut dipengaruhi adanya komponen dana transfer pusat yang masuk dalam pos belanja pegawai, seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil).

Sejumlah pemda mengalami perubahan komposisi ASN, di mana jumlah PPPK lebih banyak dibanding PNS.

