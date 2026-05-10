Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Di Depan Anggota GRIB Jaya, Hercules 'Sentil' Oknum yang Mengganggu Prabowo

Minggu, 10 Mei 2026 – 22:51 WIB
Di Depan Anggota GRIB Jaya, Hercules 'Sentil' Oknum yang Mengganggu Prabowo - JPNN.COM
Di depan 28 ribuan anggota GRIB Jaya, Ketum DPP GRIB Jaya Hercules menyentil oknum-oknum yang mengganggu Presiden Prabowo. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 28 ribu anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya memadati Istora Senayan, Gelora Bung Karno pada Minggu, 10 Mei 2026.

Mereka datang dari berbagai penjuru tanah air untuk merayakan HUT ke-15 GRIB Jaya.

Dalam pidato kebangsaannya, Ketum DPP GRIB Jaya H. Hercules Rosario Marshall menyentil pihak-pihak yang ingin mengganggu Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Juga:

Dia heran, Prabowo yang bekerja untuk rakyat malah mau diturunkan.

"Ini oknum yang ingin menjatuhkan Bapak Prabowo sepertinya harus disentil kupingnya. Sudan lama saya tidak menyentil kuping orang," kata Hercules di depan puluhan ribu anggota GRIB Jaya.

Dia menegaskan kalau ada oknum-oknum yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo secara inkonstitusional akan behadapan dengan GRIB Jaya.

Baca Juga:

Hercules lantas mengulas balik berdirinya GRIB Jaya yang ingin mengawal Prabowo dan bertekad mengantarkannya ke kursi RI 1.

"Berkali-kali kami bertarung dalam setiap pilpres selalu jatuh, tetapi kami bangkit lagi dan akhirnya tahun 2024 bisa mengantarkan Pak Prabowo jadi presiden," ucapnya.

Di depan 28 ribuan anggota GRIB Jaya, Ketum DPP GRIB Jaya Hercules menyentil oknum-oknum yang mengganggu Presiden Prabowo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hercules  GRIB Jaya  Presiden Prabowo  grib jaya prabowo 
BERITA HERCULES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp