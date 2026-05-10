Di Depan Anggota GRIB Jaya, Hercules 'Sentil' Oknum yang Mengganggu Prabowo

Minggu, 10 Mei 2026 – 22:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 28 ribu anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya memadati Istora Senayan, Gelora Bung Karno pada Minggu, 10 Mei 2026.

Mereka datang dari berbagai penjuru tanah air untuk merayakan HUT ke-15 GRIB Jaya.

Dalam pidato kebangsaannya, Ketum DPP GRIB Jaya H. Hercules Rosario Marshall menyentil pihak-pihak yang ingin mengganggu Presiden Prabowo Subianto.

Dia heran, Prabowo yang bekerja untuk rakyat malah mau diturunkan.

"Ini oknum yang ingin menjatuhkan Bapak Prabowo sepertinya harus disentil kupingnya. Sudan lama saya tidak menyentil kuping orang," kata Hercules di depan puluhan ribu anggota GRIB Jaya.

Dia menegaskan kalau ada oknum-oknum yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo secara inkonstitusional akan behadapan dengan GRIB Jaya.

Hercules lantas mengulas balik berdirinya GRIB Jaya yang ingin mengawal Prabowo dan bertekad mengantarkannya ke kursi RI 1.

"Berkali-kali kami bertarung dalam setiap pilpres selalu jatuh, tetapi kami bangkit lagi dan akhirnya tahun 2024 bisa mengantarkan Pak Prabowo jadi presiden," ucapnya.