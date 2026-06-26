Di Depan Kaesang, Ketua PSI Mesuji Ungkap Target 1 Dapil, 1 Dewan

Jumat, 26 Juni 2026 – 16:49 WIB

jpnn.com, MESUJI - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Mesuji.

Pada kesempatan ini, dia juga menyaksikan pelantikan pengurus DPD, DPC dan DPRt se-Mesuji.

Kaesang datang bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP PSI Endang Tirtana, Bendahara PSI Fenty Noverita serta pengurus DPP lainnya.

Ketua DPD PSI Mesuji Veri Fardinalsyah mengatakan dari 15 desa di Kabupaten Mesuji, 86 persen telah terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi PSI.

DPD PSI Mesuji menargetkan satu kursi legislatif di setiap dapil.

"Kawan-kawan di PSI Mesuji, kita akan cetak minimal satu dewan, satu Dapil. Insyaallah apabila kawan-kawan semua merestui juga, kita akan cetak eksekutif," katanya di hadapan Kaesang di Mesuji, Lampung, Jumat (26/6).

Sementara itu, Sekretaris DPW PSI Lampung Beni Batara mengingatkan bahwa Rakorda bukan hanya sekadar agenda partai atau organisasi. Sebab Rakorda menjadi momentum mengonsolidasikan kekuatan di Lampung.

"Karena pendaftaran atau antusias atau animo masyarakat tentang PSI itu sangat kuat sehingga kita tmpung sebagai mencari pengurus DPRt-nya itu tidak susah," terangnya.