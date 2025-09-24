Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Di Depan Mahfud MD, Rocky Gerung Kritisi Keputusan Prabowo Angkat Qodari

Rabu, 24 September 2025 – 11:12 WIB
Di Depan Mahfud MD, Rocky Gerung Kritisi Keputusan Prabowo Angkat Qodari - JPNN.COM
Rocky Gerung. Foto: tangkapan layar YouTube

jpnn.com - Kritikus Rocky Gerung blak-blakan mengkritisi keputusan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Muhammad Qodari menjadi kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Qodari ditunjuk menjadi KSP menggantikan Hasan Nasbi pada Rabu (17/9/2025) lalu.

Di Depan Mahfud MD, Rocky Gerung Kritisi Keputusan Prabowo Angkat Qodari

Baca Juga:

Rocky melontarkan kritik dalam siniar bersama Mahfud MD bertajuk Ruang Sahabat.

Dalam siniar yang dipandu Rizal Mustary, mereka membicarakan respons Presiden Prabowo atas tuntutan publik pascagerakan demonstrasi akhir Agustus lalu.

"Pak Prabowo ingin meng-address tuntutan publik itu, tetapi address-nya juga ngaco, karena mengangkat Qodari," kata Rocky dalam perbincangan yang tayang di YouTube tersebut.

Baca Juga:

Menurut Rocky, Qodari juga menjadi duri dalam daging terhadap masyarakat sipil lantaran pendiri lembaga survei Indo Barometer (IB) itu pengusul Jokowi tiga periode.

"Qodari mengusulkan tiga periode, artinya Prabowo pakai Qodari supaya dia tiga periode juga, kan begitu persepsinya. Jadi, kita mesti kasih kritik juga bahwa oke, reaksi Prabowo dengan mengangkat Qodari, itu reaksi yang buruk," tutur Rocky dalam siniar itu.

Rocky Gerung blak-blakan mengkritisi keputusan Prabowo Subianto mengangkat Muhammad Qodari jadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) saat bersama Mahfud MD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rocky Gerung  Mahfud MD  Prabowo  Prabowo Subianto  qodari  Muhammad Qodari  KSP  Jokowi tiga periode  Hasan Nasbi 
BERITA ROCKY GERUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp