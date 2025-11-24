Close Banner Apps JPNN.com
Di Depan Mendikdasmen, Rektor Ali Sebut UT Penyumbang Tenaga Kerja Siap Pakai

Senin, 24 November 2025 – 17:43 WIB
Universitas Terbuka (UT) menggelar Seminar Wisuda Tahun Akademik 2025/2026 Ganjil Wilayah 3 dengan menghadirkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Foto Humas UT

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) menggelar Seminar Wisuda Tahun Akademik 2025/2026 Ganjil Wilayah 3.

Kegiatan ini menjadi ruang pembekalan sekaligus memberikan inspirasi bagi lebih dari 1.300 calon wisudawan dari berbagai daerah di Indonesia. 

Mengusung tema, “Melangkah dengan Inovasi Wujudkan Generasi Cemerlang”, UT menegaskan komitmennya untuk melahirkan lulusan yang adaptif dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Seminar wisuda bukan sekadar seremonial, melainkan momentum reflektif yang memperkuat komitmen kampus dalam menyiapkan lulusan tangguh, adaptif, dan siap hadapi masa depan,” kata Rektor UT, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., dalam sambutannya pada seminar wisuda di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Senin (24/11).

Prof Ali juga berpesan kepada para calon wisudawan tentang pentingnya inovasi, ketangguhan, serta kesiapan lulusan menghadapi dinamika dunia kerja dan perubahan sosial yang makin cepat. 

Oleh karena itu, UT membekali mahasiswa agar siap kerja.

"Kami ingin UT bukan menjadi penyumbang pengangguran terbanyak, tetapi penyumbang tenaga kerja, sumber daya kualitas tinggi yang siap bekerja dan mengisi ruang-ruang publik untuk membangun bangsa kita,” lanjutnya.

Rektor Ali menambahkan, seminar wisuda kali ini terasa istimewa karena menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu'ti sebagai pembicara kunci. 

Hadirkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti di seminar wisuda UT, Rektor Ali Muktiyanto mengatakan UT penyumbang tenaga kerja siap pakai

