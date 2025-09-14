Di Depan Pimpinan DPRD FPKB, Cak Imin Minta Kadernya Tingkatkan Kinerja dan Kepekaan

jpnn.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Abdul Muhaimin Iskandar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan DPRD Fraksi PKB se-Indonesia di DPP PKB, Jakarta, Minggu (14/9).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyatakan pentingnya peningkatan kinerja, kepekaan, serta optimalisasi peran legislatif yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Dia lantas mengingatkan setiap anggota Fraksi PKB di seluruh DPRD, terutama para pimpinan, tidak boleh sejengkal pun mengkhianati amanah rakyat.

“PKB lahir dari rahim rakyat, maka setiap perjuangan politik harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai ada kader PKB, khususnya yang duduk sebagai pimpinan DPRD, mengabaikan amanah besar ini,” kata Cak Imin.

Lebih jauh, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu juga berpesan agar seluruh anggota Fraksi PKB mampu berbenah, beradaptasi, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

"Sekarang ini dinamika sosial, politik, dan ekonomi terus bergerak. Dan ini menuntut anggota legislatif PKB untuk selalu menghadirkan solusi nyata di tengah masyarakat," lanjutnya.

Cak Imin juga menekankan, setiap anggota DPRD Fraksi PKB jangan pernah berhenti meningkatkan mutu kapasitas dan tidak boleh berhenti belajar.

Menurutnya, hal itu penting agar para wakil rakyat PKB memiliki kualitas yang mumpuni, memahami persoalan rakyat secara utuh, sekaligus menghadirkan kebijakan yang lebih efektif.