JPNN.com - Nasional - Istana

Di Depan Ulama, Presiden Prabowo Sebut Indonesia Siap Keluar dari BoP, Jika...

Jumat, 06 Maret 2026 – 16:15 WIB
Pak Prabowo. Foto: Mandel Ngan/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut akan tetap membawa Indonesia berada di dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

Tujuannya untuk memperjuangkan perdamaian jangka panjang di Palestina.

Namun, Indonesia juga siap menarik diri apabila keikutsertaan tersebut tidak lagi memberikan manfaat bagi perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional.

Hal itu disampaikan Sekretaris Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Hanif Alatas seusai menghadiri acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Negara, pada Kamis (6/3).

Hanif mengatakan Prabowo dalam pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini situasi geopolitik di Timur Tengah, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.

Menurut dia, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tetap berada di dalam forum tersebut, tetapi siap keluar apabila tidak ada kemajuan berarti.

"Presiden tadi menyampaikan kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, tidak ada peluang buat memperjuangkan kemaslahatan Palestina dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri. Pernyataannya seperti itu," ujar Hanif.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Nusron Wahid, menuturkan bahwa Prabowo juga menyinggung berbagai desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace terkait situasi yang berkembang di Timur Tengah.

Presiden Prabowo Subianto disebut akan tetap membawa Indonesia berada di dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Namun, juga siap keluar jika....

