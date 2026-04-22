Di Depan Warga Tondano, Mendikdasmen Sodorkan Bukti MBG Tidak Sedot Dana Pendidikan

Rabu, 22 April 2026 – 20:39 WIB
Mendikdasmen Abdul Mu'ti di SMKN 3 Tondano. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com - TONDANO - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi dana pendidikan.

Program dan anggaran pendidikan tahun 2026 malah bertambah. 

Dia lantas menyodorkan sejumlah bukti, di antaranya program revitalisasi dan digitalisasi yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah tahun 2025 kami berhasil menyelesaikan pembangunan revitalisasi dan unit sekolah baru di seluruh Indonesia untuk 16.167 satuan pendidikan dan 288 ribu lebih interaktif flat panel (IFP) ke sekolah. Semuanya sudah bisa dipergunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang bermutu," tutur Mendikdasmen Mu'ti saat meninjau SMK Negeri 3 Tondano, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (22/4).

Dia menegaskan, di tengah berbagai macam tantangan ekonomi global saat ini, pemerintah berusaha untuk memberikan perhatian yang besar dalam membangun sumber daya manusia berkualitas, khususnya bidang pendidikan. 

Selain program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, ujarnya, pemerintah juga tetap memberikan perhatian dan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan khususnya yang dikelola di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

"Kalau tahun 2025 alokasi pembangunan revitalisasi dan unit sekolah baru awalnya 10.440 satuan pendidikan, tetapi dengan sistem swakelola bisa kami realisasikan untuk 16.167. Tahun ini sudah ada alokasi untuk 11.776 satuan pendidikan," tuturnya.

Alokasi tersebut, kata Mendikdasmen, sudah aman di APBN 2026 dan dapat persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno sesuai arahan Presiden Prabowo agar dalam Anggaran Biaya Tambahan atau ABT 2026 ini ada tambahan 60 ribu satuan pendidikan. Dengan demikian total keseluruhan revitalisasi dan pembangunan unit sekolah baru secara keseluruhan tahun ini sebanyak 71.470 satuan pendidikan.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan bahwa program dan anggaran pendidikan tahun 2026 malah bertambah

