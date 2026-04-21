JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Di Forum IMF, Menkeu Purbaya Tegaskan Hilirisasi Perkuat Struktur Ekonomi RI

Selasa, 21 April 2026 – 17:49 WIB
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia saat ini tengah melakukan pergeseran besar dalam fokus pembangunan ekonominya.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi IMF-Bank Dunia 2026 di Washington DC.

Menkeu menegaskan saat ini Indonesia tidak lagi hanya mengejar stabilitas, tetapi juga produktivitas.

Di hadapan para pemimpin keuangan global, Menkeu memaparkan arah baru pembangunan nasional ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan yang bernilai tambah tinggi.

Pemerintah berkomitmen penuh dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Transformasi struktural ini dijalankan melalui tiga pilar strategis, yakni penguatan investasi, akselerasi industrialisasi, dan peningkatan produktivitas nasional.

Strategi ini dirancang agar fondasi ekonomi Indonesia semakin terdiversifikasi dan tidak mudah goyah oleh tekanan eksternal.

“Kita mendorong industri hilir, memperkuat sektor manufaktur, dan meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi," kata Purbaya dikutip dari siaran pers, Selasa (21/4).

