Nasional - Humaniora

Di Hadapan Kapolri, Prabowo Akui Pernah Menerobos Lalu Lintas

Kamis, 30 Oktober 2025 – 04:00 WIB
Di Hadapan Kapolri, Prabowo Akui Pernah Menerobos Lalu Lintas
Presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10). Presiden Prabowo Subianto memimpin pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun yang diamankan Polri sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku dirinya pernah menerobos lalu lintas ketika masih muda.

“Saya juga waktu muda dulu bukan sekarang kalau lampu merah ada polisi enggak, jeng (menerobos lalu lintas), salah saya mengaku, saya enggak benar,” ujar Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10).

Kepala Negara yang berbicara langsung di hadapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu menuturkan bahwa dia mengerti bila banyak orang yang kesal dan dongkol jika terjaring polisi di jalan.

Namun, penertiban itu justru menjadi tugas pokok anggota Polri.

“Macam-macam polisi kok ngumpet di gelap-gelap, kita salah, iya kan. Berarti kau hanya mau tertib kalau dilihat,” kata dia.

Meski begitu, Ketua Umum Partai Gerindra itu memuji bahwa kinerja polisi di Indonesia saat ini tergolong sangat baik.

“Alhamdulillah polisi kerja benar dan begini ya kita buka-bukaan,” tuturnya.

Dia menyebutkan memang tak semua anggota polisi berkelakuan baik. Terlebih, dalam satu lembaga memiliki hingga ratusan ribu anggota.

TAGS   Presiden Prabowo  lalu lintas  Kapolri  Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
