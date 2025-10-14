Di Hadapan Kepala Negara, Trump Puji Presiden Prabowo, Kerja Bagus

jpnn.com, MESIR - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Prabowo Subianto dalam momen Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza yang digelar di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin (13/10) waktu setempat.

Di hadapan para kepala negara dan delegasi internasional, Trump menyebutkan bahwa Prabowo sebagai sosok yang luar biasa.

“Terima kasih banyak. Bersama kita juga ada Presiden Prabowo, seorang pria yang sangat luar biasa dari Indonesia,” kata Trump kepada Prabowo.

Prabowo kemudian maju mendekati podium ke arah Trump lalu keduanya berjabat tangan.

Selain itu, di momen yang sama Trump juga menilai kinerja sangat baik yang dilakukan oleh Prabowo dalam misi perdamaian dunia.

“Presiden. Kerja bagus,” kata Trump.

Sebelumnya, Trump juga telah menandatangani dokumen kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang juga disaksikan secara langsung oleh Prabowo dan para pemimpin dunia lainnya.

Trump mengatakan dokumen yang ditandatangani itu mengatur banyak regulasi yang komprehensif.