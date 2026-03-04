Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Di Hadapan Mantan Presiden, Wapres, dan Tokoh Nasional, Prabowo Bahas Konflik Iran

Rabu, 04 Maret 2026 – 10:05 WIB
Di Hadapan Mantan Presiden, Wapres, dan Tokoh Nasional, Prabowo Bahas Konflik Iran - JPNN.COM
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (batik kuning) di Istana Negara, pada Selasa (3/3). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memaparkan perkembangan geopolitik terkini konflik Iran-Amerika Serikat-Israel.

Pemerintah disebut menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi dampak konflik, terutama terkait sektor energi, dan stabilitas nasional.

Hal itu dibahas dalam pertemuan Prabowo dengan mantan Presiden, Wakil Presiden, eks Menteri Luar Negeri, hingga Ketua Umum Partai Politik.

Baca Juga:

“Bapak Presiden menjelaskan berbagai hal terkait perkembangan geopolitik dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi dinamika global, khususnya dalam konteks energi dan beberapa persoalan lain” ujar Bahlil, di Istana Negara, pada Selasa (3/3).

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan Prabowo guna memastikan Indonesia mampu mengantisipasi dampak global demi menjaga keamanan dan kepentingan nasional.

"Prinsipnya, kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan Bapak Presiden dan kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi situasi ini," kata dia.

Baca Juga:

Sementara itu, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menuturkan bahwa Prabowo juga menyinggung kesiapan Indonesia menghadapi potensi krisis, termasuk ketahanan pangan, energi, serta pentingnya soliditas elite nasional.

“Intinya bagaimana kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang kesiagaan pangan, kesiagaan energi, dan dialog elite. InsyaAllah beliau sendiri akan menyampaikan sikap resmi kepada publik,” jelasnya.

Pemerintah disebut menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi dampak konflik, terutama terkait sektor energi dan stabilitas nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  Mantan Presiden  Bahlil Lahadalia  ketahanan pangan  Geopolitik 
BERITA PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp