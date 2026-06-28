Di Hadapan Para Santri, Jokowi: Saya Masih Orang Kampung

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo menghadiri kegiatan silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Qodiri, Lampung Tengah.

Dalam sambutannya, Jokowi, sapaan karibnya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat dari pengasuh pondok pesantren, para pengurus, santri, serta masyarakat yang hadir.

"Saya pada siang hari ini, alhamdulillah bisa sampai di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Kiai Imam Suhadi beserta seluruh pengurus pondok dan para santri yang telah menyambut saya dengan sangat baik," kata Jokowi pada Minggu (28/06).

Dalam kesempatan tersebut Jokowi menegaskan dirinya masih tetap sama seperti dahulu meski pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Aku masih seperti yang dulu, masih orang kampung, masih orang desa. Jadi kalau saya ke Lampung, ke Provinsi Lampung, saya ke sini ya memang dunia saya, lingkungan saya adalah seperti yang tadi saya sampaikan," ujarnya

Jokowi mengungkapkan banyak warga Lampung yang rutin datang ke kediamannya di Sumber, Solo. Menurutnya, kehadirannya di Ponpes Nurul Qodiri sekaligus untuk memenuhi kerinduan masyarakat Lampung yang ingin bertemu dengannya.

"Karena setiap minggu yang hadir ke rumah saya, di Kampung Sumber itu, yang dari Lampung itu banyak sekali. Banyak menyampaikan, 'Pak ini yang mau ikut banyak, Pak, tapi bisnya enggak muat.' Sehingga saya datang ke sini karena ada undangan dari beliau Pak Kyai," tuturnya.

Selain memenuhi undangan pengasuh pondok pesantren, Jokowi mengatakan, kunjungannya juga bertujuan mempererat silaturahmi dengan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Lampung.