JPNN.com - Nasional - Hukum

Di Hadapan Ratusan Mahasiswa Baru Untar, Wamen Stella: Bangunlah Jejaring Pertemanan

Senin, 18 Agustus 2025 – 10:40 WIB
Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Stella Christie, Ph.D. saat mengisi kuliah umum pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Untar 2025, Jumat (15/8/2025). Foto: Dokumentasi Untar

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Stella Christie, Ph.D. mengajak mahasiswa baru Universitas Tarumanagara (Untar) untuk menemukan keunggulan diri selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Pesan itu disampaikan langsung oleh Wamen Stella dalam kuliah umum pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Untar 2025, Jumat (15/8/2025), di Kampus Untar, Jakarta.

Menurut dia, masa kuliah adalah waktu yang ideal untuk mengeksplorasi minat, mencoba hal-hal baru, dan tidak sekadar mengikuti arus.

“Apapun yang kalian lakukan di kehidupan kampus, baik dalam organisasi maupun akademik, temukan keahlian, dan keunggulan masing-masing,” ujarnya di hadapan ratusan mahasiswa baru.

Dia menekankan industri tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis (hard skill), tetapi juga kemampuan beradaptasi, kemauan belajar hal baru, dan semangat berinovasi.

“Bangunlah jejaring pertemanan. Dari relasi itulah peluang bisa tercipta,” katanya.

Kegiatan hari ketiga PKKMB Untar 2025 turut dihadiri Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., Rektor Untar Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., serta pimpinan fakultas.

PKKMB Untar 2025 yang mengusung tema “Step In to Greatness by Daring to Explore” berlangsung sejak Rabu (13/8/2025) dan ditutup dengan Upacara Peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu (17/8/2025) di Kampus II Untar. (jpnn)

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com

