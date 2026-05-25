JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Di Hadapan Sang Pemilik Rekor, Teja Paku Alam Mengubah Sejarah Bersama Persib

Senin, 25 Mei 2026 – 11:09 WIB
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam. Foto: Persib.

jpnn.com - Kesuksesan Persib Bandung menutup musim dengan gelar juara BRI Super League 2025/26 terasa makin lengkap berkat torehan individu Teja Paku Alam.

Penjaga gawang andalan Maung Bandung itu resmi mencatatkan namanya dalam sejarah setelah menjadi kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak dalam satu musim kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Laga kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026), menjadi panggung spesial bagi Teja.

Tak hanya ikut mengantar Persib mengangkat trofi juara, Teja juga berhasil mencatatkan clean sheet ke-18 musim ini, melewati rekor sebelumnya yang lama dipegang mantan kiper Persipura Jayapura Yoo Jae-hoon.

Catatan tersebut melampaui pencapaian Yoo yang membukukan 17 clean sheet pada Liga Super Indonesia 2013. 

Momen bersejarah itu mendapat perhatian khusus dari internal Persib.

Sebelum pertandingan dimulai, eks kiper Sriwijaya FC itu menerima penghargaan simbolis dari pelatih kiper Persib Mario Jozic sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian impresifnya.

Ada sisi menarik lain dari keberhasilan Teja memecahkan rekor tersebut.

