Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Di Hadapan Sri Mulyani dan Wartawan, Menkeu Baru Mendadak Minta Maaf

Selasa, 09 September 2025 – 17:50 WIB
Di Hadapan Sri Mulyani dan Wartawan, Menkeu Baru Mendadak Minta Maaf - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9). Imamatul Silfia/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal berhati-hati atas ucapan yang ia sampaikan ke depannya, terutama mempertimbangkan jabatan yang dia emban saat ini.

Bahkan Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf di hadapan pendahulunya Sri Mulyani Indrawati dan juga awak media, saat menggelar konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9).

“Kalau di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), tidak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini. Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf,” kata Purbaya.

Baca Juga:

Purbaya melanjutkan, ia masih pejabat baru di lingkup Kemenkeu. Penunjukan dirinya sebagai menkeu juga dia katakan sebagai ‘menteri kagetan’.

“Jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” tambahnya.

Dia pun mengaku bakal meminta arahan Sri Mulyani sebagai mantan Menkeu agar bisa menjalankan kebijakan fiskal yang baik.

Baca Juga:

Purbaya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat perekonomian secara keseluruhan dapat tumbuh lebih baik.

“Jadi ke depan, tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau sudah beberapa bulan, baru bisa nilai,” tutur dia.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal berhati-hati atas ucapan yang ia sampaikan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Purbaya Yudhi Sadewa  Menkeu  Sri Mulyani  Prabowo Subianto  Wartawan 
BERITA PURBAYA YUDHI SADEWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp