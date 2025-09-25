Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Di Hadapan Wapres Gibran, Gubernur Herman Deru Beberkan 3 Persoalan Besar Banyuasin

Kamis, 25 September 2025 – 19:55 WIB
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dalam kegiatan Panen Raya Jagung sekaligus memperingati Hari Tani Nasional di Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Kamis (25/9/2025). Foto: Pemprov Sumsel

jpnn.com, BANYUASIN - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, mengungkapkan tiga persoalan besar Banyuasin yang perlu segera diatasi.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Herman Deru di hadapan akil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan Panen Raya Jagung sekaligus memperingati Hari Tani Nasional di Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Kamis (25/9/2025).

Pertama, penyelesaian proyek Tol Palembang-Betung yang masih terkendala pembebasan lahan sepanjang 5 kilometer.

“Jika ruas tol ini tidak segera diselesaikan, kemacetan bisa menyebabkan antrean hingga 24 jam di jalur penghubung sepanjang 60 km. Ini sangat mengganggu distribusi pangan dan logistik,” kata Herman Deru.

Kedua, Gubernur menekankan perbaikan Jalan Lintas Timur sepanjang 14 km yang rusak parah akibat kelebihan muatan kendaraan.

Menurutnya, kondisi itu memperlambat distribusi barang, bahkan berulang kali memicu kecelakaan.

Ketiga, percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.

Dia menilai keberadaan pelabuhan laut ini sangat mendesak, mengingat selama ini Sumsel hanya memiliki pelabuhan sungai di kawasan perkotaan.

