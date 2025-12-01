Di Hari AIDS Sedunia, PDIP dan Artis Beri Dukungan Penuh kepada ODHA

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menggelar acara peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 dengan fokus pada penghapusan stigma dan dukungan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Kegiatan yang berlangsung di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, pada Senin (1/12) ini dihadiri ratusan peserta, termasuk anak-anak dan remaja, serta sejumlah tokoh partai.

Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris secara bersama-sama memimpin peserta meneriakkan slogan kunci acara, "Jauhi Virusnya, bukan Orangnya!". Ribka Tjiptaning menegaskan komitmen melawan stigma. "Tidak boleh ada mendiskreditkan penderita HIV AIDS, kita semua sama," tegasnya. "Mereka semua semangat meski sakit juga merawat yang sakit. Minus kali minus menjadi plus," tambahnya memberi semangat.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dalam sambutannya menekankan bahwa tanggung jawab untuk memahami ada di pihak masyarakat. "Sesuatu yang menguatkan ketika kita memberikan dukungan. Sampaikan kepada publik, kepada pemerintah, kepada siapapun di antara kita untuk punya empati pada kawan-kawan kita, para penyintas HIV," ujar Ganjar. Ia melanjutkan, "Bukan mereka yang harus memahami kita. Tapi kita semua yang harus memahami mereka," merujuk pada pentingnya dukungan moral bagi ODHA.

Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh senior partai lain seperti Ketua DPP Wiryanti Sukamdani dan Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike, menunjukkan perhatian kelembagaan PDIP terhadap isu ini. Dari unsur legislatif, hadir Charles Honoris, Once Mekel (Anggota Komisi X DPR RI), serta Anggota DPRD DKI Jakarta Chicha Koeswoyo dan Wa Ode Herlina.

Momen hangat tercipta saat para tokoh berinteraksi langsung dengan peserta. Ganjar Pranowo terlihat bercanda dan berfoto dengan penuh keakraban bersama anak-anak. Acara juga dimeriahkan oleh penampilan hiburan dari kader PDIP, Kris Dayanti, yang menyanyikan lagu "Usah Kau Lara Sendiri" untuk menyemangati para penyintas dan keluarga yang hadir. (tan/jpnn)