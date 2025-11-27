Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Di Hari Guru, Legislator PDIP Soroti Pentingnya Kepastian bagi Pendidik

Kamis, 27 November 2025 – 13:00 WIB
Wibowo Prasetyo. (ANTARA/HO-Kemenag)

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Wibowo Prasetyo mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Hal ini disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional 2025.

Wibowo menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga dalam membentuk karakter generasi penerus.

"Guru bukan hanya pengajar, tetapi pembimbing nilai, penanam karakter, dan penjaga masa depan bangsa. Pada momentum Hari Guru ini, kita harus memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada mereka yang telah memberi cahaya pengetahuan," ujar Wibowo, Selasa (25/11).

Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan, kompetensi, dan fasilitas penunjang bagi semua guru, baik ASN, PPPK, maupun honorer, merupakan hal krusial.

"Kesejahteraan guru adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Kami di DPR terus mendorong kebijakan yang memberikan kepastian dan keberpihakan kepada guru, khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas," tambahnya.

Wibowo juga mengajak masyarakat menjadikan Hari Guru sebagai momentum refleksi bersama. Ia menyatakan bahwa kemajuan bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan.

"Mari kita hormati dan dukung guru, karena dari tangan merekalah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap membawa Indonesia maju," katanya. (tan/jpnn)

Legislator PDIP Wibowo Prasetyo ajak pemerintah berpihak pada guru. Kesejahteraan guru disebut sebagai investasi jangka panjang bagi bangsa.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

