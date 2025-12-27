Close Banner Apps JPNN.com
Di Hati Kapten Persib Masih Ada PSM Makassar, Selalu Spesial

Sabtu, 27 Desember 2025 – 13:40 WIB
Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Kapten Persib Bandung Marc Klok mengungkap target timnya di putaran pertama Super League.

“Posisi kedua itu bagus sebelum putaran pertama selesai, target kami menjadi nomor satu. Kami masih punya tiga game sebelum putaran pertama. Saya yakin kami bisa di atas (puncak klasemen),” kata Marc Klok.

Persib menyisakan tiga laga lagi di setengah musim, yakni melawan PSM Makassar, Persik Kediri, dan PSM Makassar.

Sabtu (27/12) malam ini, Persib akan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Menghadapi PSM sekaligus akan menjadi laga spesial bagi Marc Klok yang menghadapi mantan tim yang membesarkan namanya.

Menurutnya, PSM sangat membekas di hati Marc Klok, karena merupakan klub pertama yang ia bela, di Liga Indonesia musim 2017 sebelum dinaturalisasi menjadi WNI pada 2020.

Pemain kelahiran Amsterdam memberikan gelar Piala Indonesia untuk Juku Eja pada musim 2017/18. Lalu ia hengkang ke Persija Jakarta (2020), dan Persib Bandung (2021) hingga sekarang. 

“Selalu spesial menghadapi Makassar, itu klub pertama saya di liga ini, saya banyak belajar dari sana. Saya mulai bikin nama dari sana. Makassar punya tempat di hati saya, tempat yang spesial, selalu spesial lawan mereka,” katanya.

Kapten Persib Bandung mengungkap target timnya di putaran pertama Super League, oh, ternyata...

