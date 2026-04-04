Di Hotel Malibu, Thee Marloes Makin Dekat dengan Album Baru

jpnn.com, SURABAYA - Trio soul asal Surabaya, Thee Marloes, makin dekat dengan peluncuran album terbaru.

Setelah membuka era baru lewat single Under The Silver Moon, Thee Marloes kini melanjutkan perjalanan menuju album kedua dengan merilis title track Di Hotel Malibu.

Lagu tersebut sekaligus memperkenalkan lebih jauh karya dari album kedua Thee Marloes yang dijadwalkan hadir pada Mei 2026 melalui label asal Amerika Serikat, Big Crown Records.

Baca Juga: Thee Marloes Menuju Album Kedua

Bila Under The Silver Moon menghadirkan sisi romantis dan melankolis tentang jarak, Di Hotel Malibu justru terasa lebih ringan dan mengalir.

Lagu tersebut menangkap momen-momen tidak terduga dalam hidup, tentang pertemuan dengan orang asing yang, entah bagaimana, terasa begitu akrab seperti teman lama.

Secara musikal, Di Hotel Malibu bergerak bebas di antara soul, yacht rock, dan pop, menciptakan warna yang santai namun tetap catchy. Tanpa terasa berusaha terlalu keras, lagu ini terdengar effortless namun tetap kaya detail.

Hal itu tidak lepas dari proses penciptaannya yang spontan di studio, yang bahkan disebut oleh Thee Marloes sebagai salah satu lagu yang paling mudah ditulis dalam beberapa tahun terakhir

Di Hotel Malibu dibalut lirik berbahasa Indonesia. Thee Marloes menghadirkan cerita yang sederhana namun dekat dengan banyak orang bahwa seseorang tidak pernah tahu siapa yang akan ditemui, kapan, dan di mana. Kadang, justru dalam pertemuan yang tidak direncanakan, muncul koneksi yang terasa begitu tulus.