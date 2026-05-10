Di HUT ke-15 GRIB Jaya, Hercules Minta Para Ulama Mendoakan Presiden Prabowo

Minggu, 10 Mei 2026 – 19:17 WIB
Di HUT ke-15 GRIB Jaya, Ketum DPP GRIB Jaya Hercules Rosario Marshall minta para ulama mendoakan Presiden Prabowo. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Di HUT ke-15 GRIB Jaya, Ketua umum H. Hercules Rosario Marshall meminta para ulama mendoakan Presiden Prabowo Subianto, agar bisa menyelesaikan tugas-tugasnya bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka hingga 2029.

Tercatat sekitar 28 ribu anggota GRIB Jaya dari seluruh Indonesia memadati Istora Senayan, Gelora Bung Karno pada Minggu (10/5) untuk merayakan milad ormas pimpinan Hercules itu.

Hercules yang didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya saat ini adalah H. Zulfikar, menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Selama Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden, kami menyatakan ada di dalam pemerintahan, walaupun tidak masuk kabinet," tegas Hercules yang disambut gegap gempita pengurus DPP, DPD, DPC dan seluruh anggota GRIB Jaya.

Dia menambahkan GRIB Jaya tidak ada henti-hentinya menebarkan kebaikan agar seluruh ulama, kiai, ustaz, anak yatim, serta tokoh agama terus mendoakan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo, kata Hercules, baru memerintah Indonesia satu tahun setengah, sehingga tidak etis bila ada oknum-oknum yang ingin menurunkannya.

"Jika ada oknum-oknum yang ingin menurunkan Presiden dan mengganggu pekerjaan Prabowo-Gibran, GRIB Jaya berada di paling depan untuk mengadang," serunya.

Hercules menambahkan GRIB Jaya ada untuk menjaga akar rumput membela Prabowo.

