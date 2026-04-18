Di HUT ke-30 Otda, Gubernur Fakhiri Ajak Pemda di Papua Pangkas Ketergantungan Pusat

Selasa, 28 April 2026 – 01:00 WIB
Di HUT ke-30 Otda, Gubernur Fakhiri Ajak Pemda di Papua Pangkas Ketergantungan Pusat - JPNN.COM
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri memimpin upacara peringatan Hari Otda Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (27/4). Foto: Humas Pemprov Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah di Bumi Cenderawasih untuk menjadikan momentum Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 sebagai titik balik dalam memperkuat kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Fakhiri saat memimpin upacara peringatan Hari Otda Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (27/4).

Bertindak selaku inspektur upacara, Fakhiri membacakan amanat Menteri Dalam Negeri RI yang menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah dalam mewujudkan visi Asta Cita.

Baca Juga:

Dalam arahannya, Gubernur Fakhiri menyoroti bahwa otonomi daerah di Papua harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui perbaikan layanan dasar.

Ia menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi sekadar bekerja secara administratif, tetapi harus berorientasi pada hasil nyata.

“Otonomi daerah adalah instrumen strategis. Bagi kita di Papua, ini adalah peluang besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memastikan kehadiran negara di sektor pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan air bersih,” tegas Fakhiri.

Baca Juga:

Gubernur Fakhiri tidak menampik adanya tantangan besar yang masih membayangi pemerintah daerah, mulai dari integrasi anggaran yang belum optimal hingga tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Secara khusus, Gubernur Fakhiri menggarisbawahi poin-poin krusial untuk diterapkan di wilayah Papua:

Pimpin upacara HUT ke-30 Otda, Gubernur Mathius D Fakhiri mengajak pemda di Papua pangkas ketergantungan pusat.

TAGS   Gubernur Papua  otda  Papua  Mathius D Fakhiri  Hari Otonomi Daerah 
