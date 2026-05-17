Di Istana Kemakmuran Agung PIK, Pramono Bicara soal Dewa dan Keunikannya

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menarik perhatian ribuan orang pada momen peresmian Kelenteng Tian Fu Gong di Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Minggu (17/5) sore.

Tidak sekadar meresmikan, mantan sekretaris kabinet itu juga berbicara tentang 12 altar dewa dan dewi di tempat ibadah yang namanya bermakna Istana Kemakmuran Agung tersebut.

Berpidato saat menyampaikan kata sambutan pada peresmian Tian Fu Gong, Mas Pram -panggilan kondangnya- mengaku tertarik soal dewa dan dewi yang diagungkan di kelenteng itu.

“Tadi ketika disampaikan dalam sambutan mengenai keunikan 12 altar yang ada di tempat ini, saya langsung terbayangkan,” katanya.

Syahdan, Gubernur ke-18 DKI Jakarta itu menyebut Yu Huang Da Di atau Tian Gong. Dia menggambarkan sosok tersebut sebagai Kaisar Langit dalam tradisi Tionghoa.

“Yu Huang Da Di atau Tian Gong itu Dewa Kaisar Langit,” ujarnya.

Pramono juga menyinggung tentang Tai Shang Lao Jun. Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu menyebut Tai Shang Lao Jun termasuk salah satu figur utama karena berkaitan dengan kebijaksanaan dan spiritualitas.

“Tai Shang Lao Jun ini termasuk yang tiga utama, yaitu guru para suci, sumber kebijaksanaan dan spiritual,” ujar Pramono.