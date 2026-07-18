Di Kolam Inilah 8 Siswi MTs di Garut Tenggelam, 1 Meninggal Dunia

jpnn.com - Polres Garut mengerahkan tim untuk menyelidiki insiden delapan siswi tenggelam saat berenang di kolam penampungan mata air di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Diketahui akibat insiden itu, , satu siswi MTs Miftahul Ulum Cigedug meninggal dunia karena tenggelam.

Polisi yang dikerahkan ke lokasi kolam juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

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"Sudah dilakukan pemeriksaan kepada saksi, olah TKP, pemasangan police line," kata Kepala Seksi Humas Polres Garut Ipda Susilo Adhi saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Jumat (17/7/2026).

Insiden maut itu terjadi di kolam penampungan mata air di Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Garut, Kamis (16/7/2026) siang.

Sebanyak delapan siswi MTs Miftahul Ulum Cigedug itu, seusai kegiatan sekolah langsung berenang di kolam tersebut. Tanpa diduga mereka justru tenggelam.

"Setelah selesai kegiatan tadabur alam, para pelajar berenang," ujarnya.

Akibat kejadian itu, satu siswi yakni Siti Jamilah (14) Kelas 9 warga Kecamatan Cigedug meninggal dunia, sedangkan tujuh teman lainnya berhasil diselamatkan.