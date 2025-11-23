Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Global

Di KTT G20, Gibran Sebut Indonesia Bakal Berinvestasi di Afrika Selatan

Minggu, 23 November 2025 – 20:03 WIB
Di KTT G20, Gibran Sebut Indonesia Bakal Berinvestasi di Afrika Selatan - JPNN.COM
Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan (Afsel). ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa Indonesia bakal memperluas penetrasi ekonomi ke pasar Afrika.

Perluasan ekonomi melalui penguatan investasi dan penawaran kapasitas industri nasional.

Hal itu dia sampaikan dalam Indonesia–Africa CEO Forum KTT G20 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan, sebagaimana dilansir dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11) kemarin.

Menurut Gibran, Afrika Selatan sebagai mitra strategis sekaligus pintu masuk ke pasar Afrika yang terus berkembang.

Indonesia, kata dia, siap memperluas investasi outbond dan memperkuat kolaborasi ekonomi lintas sektor.

“Indonesia juga berkomitmen untuk memperluas investasi outbond di Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan mitra strategis dan jalan pintu ke pasar Afrika,” ujar Gibran.

Dalam forum tersebut, Indonesia menawarkan kapasitas industri dan sumber daya manusia hingga jaringan manufaktur, teknologi, dan pemasaran yang terhubung dengan pasar ASEAN.

“Sementara itu, Indonesia juga menawarkan kapasitas industri, sumber daya manusia, jaringan pembuatan, teknologi, dan pemasaran ke pasar ASEAN,” tuturnya.

