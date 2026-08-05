Di Makam Bung Karno, Ahmad Muzani Tekankan Pentingnya Persatuan Bangsa

jpnn.com, BLITAR - Sejumlah pimpinan MPR melakukan ziarah ke makam Sang Proklamator Ir. Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Selasa (4/8/2026).

Kedatangan rombongan Pimpinan MPR RI di kawasan Makam Bung Karno disambut dengan Tari Sesaji Surya Nareswari yang dibawakan oleh para penari Sanggar Budaya Patrialoka.

Tarian tersebut terinspirasi dari nilai-nilai kepemimpinan raja-raja besar Majapahit yang menjunjung tinggi kebijaksanaan, keberanian, persatuan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Ketua Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan A.M. Akbar Supratman

Ada juga Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Sonny T. Danaparamita, Ketua Kelompok DPD di MPR RI Dedi Iskandar Batubara, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Liyanto, Pimpinan Kelompok Kajian Ketatanegaraan (KKK) MPR RI Djarot Saiful Hidayat dan Martin Hutabarat, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah beserta jajaran pejabat Eselon II Setjen MPR RI,

Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, serta unsur Forkopimda Kota Blitar. Dalam ziarah tersebut, Ketua MPR RI beserta rombongan mengikuti pembacaan tahlil dan doa yang dipimpin ulama setempat, KH Muhtar Lubi atau Gus Lubi.

Selain berziarah, rombongan juga meninjau Perpustakaan Proklamator Bung Karno di kawasan makam serta mengunjungi Istana Gebang atau Ndalem Gebang, rumah orang tua Bung Karno yang berada di Jalan Sultan Agung Nomor 59, Kota Blitar.

Ahmad Muzani menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus tradisi yang secara konsisten dilakukan MPR RI untuk mengenang jasa para pendiri bangsa.