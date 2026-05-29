Di Manokwari, Mendikdasmen Tegaskan MBG Jalan Terus

Jumat, 29 Mei 2026 – 13:57 WIB
Di Manokwari, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan MBG jalan terus, revitalisasi dan digitalisasi tancap gas. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, MANOKWARI - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadikan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sebagai jantung dari upaya pemerataan.

Komitmen ini diwujudkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, melalui peresmian Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Conservation (SMAMCO) di Manokwari, Papua Barat, bertepatan dengan momen perayaan Iduladha, Kamis (28/5).

Dalam kunjungannya, Menteri Mu’ti menegaskan bahwa wilayah Indonesia Timur menempati posisi prioritas dalam agenda pembangunan manusia.

Pemerintah berkomitmen untuk bagaimana kesenjangan pendidikan itu bisa mengatasi secara bertahap dengan prioritas pada daerah-daerah 3T. 

"Kalau ada usulan-usulan unit sekolah baru di Indonesia Timur atau daerah 3T yang lainnya, kami akan berikan prioritas untuk tahun 2026 ini," ungkapnya.

Langkah afirmatif di wilayah 3T ini merupakan bagian tak terpisahkan dari visi besar pemerintahan saat ini.

Menteri Mu'ti menjabarkan bahwa upaya tersebut adalah implementasi langsung dari Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto yang bertekad memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun pertama. 

"Pak Presiden memberikan arahan untuk ditambah 60 ribu. Kalau tambah 60 ribu ini dapat kita realisasi, maka 2026 kami akan melakukan revitalisasi termasuk pendirian unit sekolah baru untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia," jelasnya.

TAGS   Mendikdasmen  Manokwari  MBG  digitalisasi pendidikan  Papua 
