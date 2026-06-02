Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Di Museum Multatuli, Hasto Bicara Nilai Pancasila untuk Tata Dunia Baru

Selasa, 02 Juni 2026 – 16:29 WIB
Di Museum Multatuli, Hasto Bicara Nilai Pancasila untuk Tata Dunia Baru - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di halaman Patung Multatuli, Saidjah, dan Adinda, Rangkasbitung, Lebak, Banten, Selasa (2/6). Foto: Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto hadir ke acara pameran foto, surat, dan komik Bung Karno di halaman Patung Multatuli, Saidjah, dan Adinda, Rangkasbitung, Lebak, Banten, Selasa (2/6).

Diketahui, acara pameran ini masih masuk dalam peringatan hari lahir Pancasila sekaligus menandai pembukaan Bulan Bung Karno 2026.

Hasto hadir ke lokasi dengan didampingi Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Kepala Badan Sejarah PDIP Bonnie Triyana.

Baca Juga:

Ketua dan Sekretaris DPD PDIP Banten Ade Sumardi serta Wanto Sugito tampak menyambut kehadiran Hasto ke lokasi.

Panitia acara menyambut Hasto dengan menampilkan kesenian Angklung Buhun dari Sanggar Lebak Membara.

Setelah itu, upacara pembukaan dilakukan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penampilan Celempung dari Kanekes.

Baca Juga:

Ketua Panitia yang juga Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PDIP Bonnie Triyana melaporkan bahwa perayaan akan berlangsung sebulan penuh dari 1 hingga 30 Juni 2026.

Sementara itu, Hasto dalam sambutan memberi semangat pada seluruh peserta yang duduk di bawah teriknya matahari.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Pancasila bukan hanya dilihat sebagai ideologi bangsa, melainkan cara membangun tata dunia baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pancasila  Hasto Kristiyanto  PDIP  Bung Karno  Museum Multatuli 
BERITA PANCASILA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp