Di Saat Semua Bicara Juara, Persib Bandung Pilih Jalan Berbeda

Rabu, 08 April 2026 – 04:45 WIB

jpnn.com - Delapan laga tersisa di depan mata, tetapi Persib Bandung justru memilih menahan euforia soal gelar juara BRI Super League 2025/26.

Sikap ini diusung oleh salah satu bek andalan Persib, yakni Julio Cesar.

Pemain asal Brasil itu menegaskan fokus utama tim saat ini bukan menghitung kans juara, melainkan menuntaskan satu per satu pertandingan yang tersisa.

Dari delapan laga yang belum dimainkan, Persib diminta untuk memperlakukannya layaknya partai penentuan.

Seusai meraih kemenangan 2-0 atas Semen Padang, Maung Bandung kini bersiap menghadapi ujian berikutnya saat menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026).

Julio Cesar menilai terlalu jauh memikirkan sisa kompetisi justru bisa mengganggu konsentrasi tim.

Karena itu, dia meminta rekan-rekannya menaruh perhatian penuh pada laga terdekat.

"Kami melihat setiap pertandingan seperti final. Untuk sekarang, fokus kami hanya pada laga terdekat dan melangkah sedikit demi sedikit sesuai rencana," ucap pemain dengan akronim JC itu.