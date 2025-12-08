Di Sela Rapat Darurat, Prabowo Menelepon Haili Yoga & Tagore Abubakar

jpnn.com - ACEH BESAR - Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar di sela rapat darurat bersama para pemangku kepentingan di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam.

Prabowo menelepon dua bupati tersebut, setelah mendapat laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yang menyatakan bahwa dua kabupaten di Aceh yang masih terisolasi akibat bencana, yakni Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.

"Saya mau coba hubungi Bupati Aceh Tengah yang terisolasi. Pak Haili Yoga, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Tagore sehat? Pak Tagore bisa dengar saya? Oh, Tagore yang belum jelas ya? Bener Meriah?" ujar Prabowo dalam sambungan video call itu.

Saat melakukan video call tersebut, terlihat Prabowo langsung terhubung dengan dua bupati, tetapi Bupati Bener Meriah Tagore masih belum jelas mendengar suara Prabowo.

Dalam sambungan telpon tersebut, Prabowo mengucapkan terima kasih atas pengabdian para bupati dalam menangani korban bencana.

Setelah mendengar kabar dari para bupati, Prabowo merasa bersyukur dan berjanji akan mengunjungi kedua kabupaten tersebut dalam kesempatan pertama setelah daerah itu dapat diakses.

"Terima kasih pengabdianmu, tabah selalu. Saya akan berusaha menengok kalian, kesempatan pertama, ya, terima kasih, terima kasih. Kalau bupati masih senyum, saya tenang, saya tenang," kata Prabowo.

Meski tidak terdengar jelas jawaban dari para bupati, Prabowo berjanji akan menemui para bupati di wilayah mereka.