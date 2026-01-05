Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Di Sidang Korupsi Rp2,18 Triliun, Nadiem Cerita Dipanggil untuk Jadi Menteri

Senin, 05 Januari 2026 – 18:28 WIB
Di Sidang Korupsi Rp2,18 Triliun, Nadiem Cerita Dipanggil untuk Jadi Menteri - JPNN.COM
Terdakwa kasus dugaan korupsi Chromebook, Nadiem Anwar Makarim membacakan nota keberatan (eksepsi) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026). ANTARA/Agatha Olivia Victoria

jpnn.com, JAKARTA - Terdakwa kasus korupsi Chromebook, Nadiem Anwar Makarim, mengungkapkan latar belakang keluarga pejuang antikorupsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/1).

Saat membacakan nota keberatan (eksepsi), mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 itu mengatakan, "Dari kecil, saya disuruh orang tua duduk di meja makan mendengar aktivis-aktivis antikorupsi berdebat mengenai arah negara kita."

Ia mengaku belajar nilai kebangsaan dan integritas dari keluarganya.

Baca Juga:

Nadiem merasa beruntung bisa kuliah di luar negeri, tetapi selalu memilih kembali ke Indonesia. "Walaupun banyak kenyamanan yang bisa saya dapatkan saat berkarir di luar negeri, Indonesia selalu menarik daya kembali. Memang Indonesia punya banyak masalah, tetapi di dalam permasalahan itulah saya merasa bisa berkontribusi," tuturnya.

Menurutnya, prinsip pengabdian yang ditanamkan orang tua menjadi pertimbangan saat menerima tawaran menjadi Mendikbudristek. Kala itu, banyak pihak menyarankannya menolak karena khawatir dengan risiko penghujatan dan serangan politik.

"Tetapi saya menerima amanah tersebut karena satu alasan, yaitu negara memanggil, generasi penerus bangsa memanggil. Menolak artinya menutup mata terhadap krisis pendidikan yang melanda negara kita," ucap Nadiem.

Baca Juga:

Eksepsi ini disampaikan Nadiem atas dakwaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022.

Ia didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,18 triliun. Dakwaan menyatakan pengadaan tidak sesuai perencanaan dan dilakukan bersama terdakwa lain seperti Ibrahim Arief (Ibam), Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, serta Jurist Tan yang masih buron. Kerugian rinci terdiri dari Rp1,56 triliun untuk program digitalisasi dan Rp621,39 miliar dari pengadaan CDM yang dianggap tidak perlu.

Nadiem Makarim bacakan nota keberatan di sidang korupsi Chromebook. Ia ungkap alasan terima jabatan Mendikbudristek karena panggilan negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sidang  Kasus Korupsi  Kasus  Nadiem Makarim 
BERITA SIDANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp