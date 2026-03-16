Di Silaturahmi FU3SS, Herman Deru Ingatkan Peran Ulama dan Umaro Jaga Stabilitas Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama Forum Ukhuwah Ulama dan Umaro Sumatra Selatan (FU3SS) serta organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di kediaman Kgs. H. Hermansyah Mastari, Minggu (15/3/2026).

Acara tersebut turut dihadiri pendakwah nasional, Ustaz H. Abdul Somad.

Herman Deru mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru FU3SS yang kini dipimpin oleh Ustaz Kemas Muhammad Ali.

Dia menilai kepengurusan tersebut memegang peranan penting dalam menjaga harmoni kehidupan masyarakat di Sumatra Selatan.

Menurutnya, ketua forum memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara ulama, pemerintah, dan umat.

“Amanah ini bukan tugas yang ringan. Ketua FU3SS harus mampu menjadi jembatan yang menyelaraskan hubungan antara pemerintah dengan ulama, ulama dengan umat, serta umat dengan pemerintah,” kata Herman Deru.

Dia menegaskan apabila ketiga elemen tersebut dapat berjalan selaras, maka stabilitas daerah akan tetap terjaga dengan baik.

Lebih lanjut, Herman Deru mengatakan bahwa Sumsel dikenal sebagai daerah dengan predikat zero conflict.