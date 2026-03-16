Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Di Silaturahmi FU3SS, Herman Deru Ingatkan Peran Ulama dan Umaro Jaga Stabilitas Sumsel

Senin, 16 Maret 2026 – 07:18 WIB
Herman Deru menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama Forum Ukhuwah Ulama dan Umaro Sumatra Selatan (FU3SS) serta organisasi kemasyarakatan (ormas). Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama Forum Ukhuwah Ulama dan Umaro Sumatra Selatan (FU3SS) serta organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di kediaman Kgs. H. Hermansyah Mastari, Minggu (15/3/2026). 

Acara tersebut turut dihadiri pendakwah nasional, Ustaz H. Abdul Somad.

Herman Deru mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru FU3SS yang kini dipimpin oleh Ustaz Kemas Muhammad Ali. 

Baca Juga:

Dia menilai kepengurusan tersebut memegang peranan penting dalam menjaga harmoni kehidupan masyarakat di Sumatra Selatan.

Menurutnya, ketua forum memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara ulama, pemerintah, dan umat.

“Amanah ini bukan tugas yang ringan. Ketua FU3SS harus mampu menjadi jembatan yang menyelaraskan hubungan antara pemerintah dengan ulama, ulama dengan umat, serta umat dengan pemerintah,” kata Herman Deru.

Baca Juga:

Dia menegaskan apabila ketiga elemen tersebut dapat berjalan selaras, maka stabilitas daerah akan tetap terjaga dengan baik.

Lebih lanjut, Herman Deru mengatakan bahwa Sumsel dikenal sebagai daerah dengan predikat zero conflict. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   FU3SS  Herman Deru  Sumsel  ulama  Abdul Somad 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp