JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Di Sinilah Posisi Persib Setelah Mengganyang Selangor FC

Jumat, 07 November 2025 – 07:56 WIB
Di Sinilah Posisi Persib Setelah Mengganyang Selangor FC
Skuad Persib Bandung berpose bersama Bobotoh di Petaling. Foto: persibcoid

jpnn.com - SELANGOR - Juara liga Indonesia Persib Bandung memimpin klasemen Grup G AFC Champions League Two setelah secara dramatis menang 3-2 dari tuan rumah Selangor FC 3-2 pada MD4 di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11) malam.

Sempat tertinggal 0-2 di babak pertama, Persib bangkit dan menang 3-2.

Tukang Racik Persib Bojan Hodak memuji seluruh pemainnya.

Menurut Hodak, mentalitas pemenang serta keinginan yang kuat setiap pemain sangat terlihat nyata di pertandingan bertensi tinggi tersebut. 

"Awal pertandingan berjalan kurang memuaskan. Kami memasuki awal pertandingan dengan start yang kurang agresif," katanya.

"Di babak kedua, kami langsung berbalik mengambil alih permainan," ujar Hodak seusai laga.

Pria berkebangsaan Kroasia tersebut memberikan apresiasi tinggi terhadap semua pemain karena selalu menjalankan program latihan dengan sangat baik. 

"Sebelum bertolak ke Malaysia, kami memiliki lima hari persiapan, tidak kembali Bandung dan itu lebih baik. Kami memiliki recovery dan relaksasi yang cukup baik. Saya senang dengan kerja keras semua pemain," ujarnya.

Lihat klasemen Gruip G ACL Two setelah Persib Bandung mengganyang klub Malaysia di Petaling Jaya.

TAGS   Persib  ACL Two  Persib Bandung  Selangor FC 
