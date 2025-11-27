Di Sirkuit Valencia, Toprak Bikin Quartararo Kaget

jpnn.com, SPANYOL - Toprak Razgatlioglu, sang juara dunia Superbike akhirnya mencicipi MotoGP untuk pertama kalinya pada pagi yang basah di Sirkuit Valencia.

Tes pascabalapan bukan tempat ideal bagi debutan. Trek licin, waktu terbatas, dan hampir semua pembalap memilih bertahan lebih lama di dalam boks.

Namun, Toprak memilih jalan berbeda—menumpuk lap sebanyak mungkin, mencoba memahami motor MotoGP yang jauh dari karakter kuda besi yang biasa dia jinakkan di WSBK.

Keputusan itu langsung menunjukkan hasil.

Meski hanya turun secara optimal pada sore hari, Toprak mampu finis hanya 1,3 detik dari waktu terbaik Raul Fernandez, pembalap yang dua hari sebelumnya naik podium dan kembali menjadi yang tercepat di tes.

Manajernya, Kenan Sofuoglu, mungkin bukan tipe yang mudah kagum. Namun, kali ini dia membiarkan senyum lebar muncul.

Potensi besar itu—yang selama ini dia yakini—tiba-tiba terlihat nyata.

Quartararo Terkejut