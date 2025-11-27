Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Di Sirkuit Valencia, Toprak Bikin Quartararo Kaget

Kamis, 27 November 2025 – 17:37 WIB
Di Sirkuit Valencia, Toprak Bikin Quartararo Kaget - JPNN.COM
Fabio Quartararo kaget dengan Toprak. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com, SPANYOL - Toprak Razgatlioglu, sang juara dunia Superbike akhirnya mencicipi MotoGP untuk pertama kalinya pada pagi yang basah di Sirkuit Valencia.

Tes pascabalapan bukan tempat ideal bagi debutan. Trek licin, waktu terbatas, dan hampir semua pembalap memilih bertahan lebih lama di dalam boks.

Namun, Toprak memilih jalan berbeda—menumpuk lap sebanyak mungkin, mencoba memahami motor MotoGP yang jauh dari karakter kuda besi yang biasa dia jinakkan di WSBK.

Baca Juga:

Keputusan itu langsung menunjukkan hasil.

Meski hanya turun secara optimal pada sore hari, Toprak mampu finis hanya 1,3 detik dari waktu terbaik Raul Fernandez, pembalap yang dua hari sebelumnya naik podium dan kembali menjadi yang tercepat di tes.

Manajernya, Kenan Sofuoglu, mungkin bukan tipe yang mudah kagum. Namun, kali ini dia membiarkan senyum lebar muncul.

Baca Juga:

Potensi besar itu—yang selama ini dia yakini—tiba-tiba terlihat nyata.

Quartararo Terkejut

Toprak Razgatlioglu, sang juara dunia Superbike akhirnya mencicipi MotoGP untuk pertama kalinya pada pagi yang basah di Sirkuit Valencia. Quartararo terkejut

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Toprak Razgatlioglu  Fabio Quartararo  Yamaha M1 V4  Yamaha  MotoGP 
BERITA TOPRAK RAZGATLIOGLU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp