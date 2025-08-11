Di Situbondo Banyak Maling, 4 Motor Hilang dalam Sehari, 2 Milik Mahasiswa KKN

jpnn.com, SITUBONDO - Sepeda motor milik mahasiswa yang sedang melaksanakan program pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata (KKN) digasak maling.

Tak tanggung-tanggung, kawanan maling membawa kabur dua motor sekaligus yang terparkir di Kantor Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur.

Dua motor yang raib digasak komplotan pencuri itu milik mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN Khas) Jember.

"Sudah kami tangani kasus pencurian sepeda motor milik mahasiswa tersebut dan kami juga telah memintai keterangan korban, dan saksi-saksi lainnya," kata Kapolsek Besuki AKP Febry di Situbondo, Senin.

Dia mengemukakan peristiwa itu terjadi di Kantor Desa Jetis beberapa hari lalu, ketika mahasiswa itu memarkir sepeda motornya di balai desa.

Pelaku pencurian yang diduga lebih dari dua orang tersebut, lanjut AKP Febry, sebelumnya telah mengintai sepeda motor milik mahasiswa yang selama ini melaksanakan program KKN dari kampusnya.

Di hari yang sama dan waktu hampir bersamaan, kata dia, di tempat berbeda dalam satu kecamatan juga dilaporkan dua unit sepeda motor milik warga setempat hilang digasak pencuri.

"Jadi, pada hari yang sama selain dua unit sepeda motor milik mahasiswa, ada pula dua motor milik warga juga hilang. Kami sudah berkoordinasi dengan tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan," ujar AKP Febry.