Di Tengah Cuaca Ekstrem, Sekda Jabar Ingatkan Ancaman Sesar Lembang

jpnn.com, BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengingatkan akan potensi bencana Sesar Lembang yang mengintai wilayah barat Kota Bandung.

Di tengah cuaca ekstrem yang tengah terjadi, Herman meminta kepada masyarakat untuk waspada akan aktivitas gempa bumi dari Sesar Lembang.

"Teman-teman, jangan lupa kita punya potensi bencana gempa bumi sesar Lembang. Sesar Lembang ini ada berapa puluh kilometer begitu terbentang dari Bandung Barat sampai Kabupaten Bandung," kata Herman di Bandung, Senin (8/12).

Herman menjelaskan potensi kerusakan dari sesar Lembang juga besar bisa ke beberapa kabupaten dan kota lainnya di luar wilayah Bandung Raya.

Berdasarkan data yang dimilikinya, kerusakan dari aktivitas gempa bumi tersebut bisa ke tujuh wilayah.

"Dampaknya di tujuh kabupaten kota yakni Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Itu yang akan terkena dampak," ungkapnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pun tidak mengharapkan peristiwa gempa bumi dari aktivitas sesar tersebut terjadi.

Hanya saja, kata Herman, fakta sudah membuktikan, sesar itu bergerak setiap tahunnya.