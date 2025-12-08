Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Di Tengah Cuaca Ekstrem, Sekda Jabar Ingatkan Ancaman Sesar Lembang

Senin, 08 Desember 2025 – 16:53 WIB
Di Tengah Cuaca Ekstrem, Sekda Jabar Ingatkan Ancaman Sesar Lembang - JPNN.COM
Petugas dalam proses pencarian warga yang diduga tertimbun longsor di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengingatkan akan potensi bencana Sesar Lembang yang mengintai wilayah barat Kota Bandung.

Di tengah cuaca ekstrem yang tengah terjadi, Herman meminta kepada masyarakat untuk waspada akan aktivitas gempa bumi dari Sesar Lembang.

"Teman-teman, jangan lupa kita punya potensi bencana gempa bumi sesar Lembang. Sesar Lembang ini ada berapa puluh kilometer begitu terbentang dari Bandung Barat sampai Kabupaten Bandung," kata Herman di Bandung, Senin (8/12).

Baca Juga:

Herman menjelaskan potensi kerusakan dari sesar Lembang juga besar bisa ke beberapa kabupaten dan kota lainnya di luar wilayah Bandung Raya.

Berdasarkan data yang dimilikinya, kerusakan dari aktivitas gempa bumi tersebut bisa ke tujuh wilayah.

"Dampaknya di tujuh kabupaten kota yakni Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Itu yang akan terkena dampak," ungkapnya.

Baca Juga:

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pun tidak mengharapkan peristiwa gempa bumi dari aktivitas sesar tersebut terjadi.

Hanya saja, kata Herman, fakta sudah membuktikan, sesar itu bergerak setiap tahunnya.

Sekda Jabar Herman Suryatman meminta masyarakat untuk tetap waspada akan aktivitas gempa bumi dari Sesar Lembang, di tengah gempuran bencana cuaca esktrem.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sesar Lembang  ancaman sesar lembang di bandung  Cuaca Ekstrem  Sekda Jabar  Herman Suryatman 
BERITA SESAR LEMBANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp