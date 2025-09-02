Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Di Tengah Gejolak Bangsa, Jay Idzes cs Kompak Serukan Perdamaian

Selasa, 02 September 2025 – 17:42 WIB
Di Tengah Gejolak Bangsa, Jay Idzes cs Kompak Serukan Perdamaian
Para pemain Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Di tengah situasi nasional yang tengah memanas akibat aksi demonstrasi dan bentrokan di sejumlah daerah, Timnas Indonesia memilih untuk angkat suara.

Para pemain bersama jajaran pelatih kompak menyampaikan pesan sosial kepada masyarakat agar saling menjaga dan merawat persatuan bangsa.

Pesan singkat dan penuh makna itu disampaikan melalui unggahan di media sosial pada Selasa (2/9/2025).

"Mari kita saling jaga. Mari kita jaga Indonesia,” demikian kutipan ajakan yang diucapkan secara bergantian oleh pemain dan pelatih Timnas Indonesia.

Menariknya, pesan tersebut dibacakan dalam dua bahasa. Para pemain diaspora seperti Jay Idzes, Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Ragnar Oratmangoen menyampaikannya dalam bahasa Indonesia.

Sementara itu, para pemain lokal dan jajaran pelatih seperti Patrick Kluivert, Denny Landzaat, Alex Pastoor, hingga Jordi Cruyff menggunakan bahasa Inggris.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Timnas Indonesia untuk menegaskan pentingnya persatuan, di tengah kondisi bangsa yang sedang bergejolak.

Aksi demonstrasi di berbagai kota dalam beberapa hari terakhir sempat berujung pada bentrokan dengan aparat, bahkan menelan korban, salah satunya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan rantis.



Jay Idzes  Timnas Indonesia  FIFA Matchday  Demonstrasi 
