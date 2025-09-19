Close Banner Apps JPNN.com
Di Tengah Gempuran AI, Kemkomdigi Prioritaskan Pengembangan SDM Media

Jumat, 19 September 2025 – 14:57 WIB
Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Foto/Ilustrasi: Ricardo/Jpnn.com

jpnn.com, YOGYAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) agar tidak terabaikan di tengah pesatnya pemanfaatan artificial intelligence (AI).

Plt. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, menegaskan SDM merupakan kunci utama untuk memastikan informasi yang disampaikan media tetap positif dan mampu mempersatukan bangsa.

Menurutnya, setiap SDM penyiaran harus memiliki kompetensi sekaligus integritas.

“SDM adalah modal utama, investasi bagi organisasi. SDM yang berkualitas akan menopang organisasi. SDM kita harus memanfaatkan teknologi untuk bekerja lebih efektif dan efisien,” ujarnya dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyiaran RRI di Yogyakarta, Kamis (18/9).

Dia mengingatkan bahwa media milik pemerintah kini bersaing dengan para content creator dan berbagai media lainnya, sehingga pengembangan SDM menjadi prioritas.

“Bagaimana media pemerintah memanfaatkan AI dan pengembangan teknologi, tanpa menghilangkan peran SDM. Teknologi (AI) hanyalah tools untuk memudahkan pekerjaan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, AI Consultant Aditya Dwi Putra menekankan peran AI dalam menjaga dan meningkatkan kredibilitas penyiaran.

AI bisa digunakan untuk mendeteksi deepfake dan disinformasi, melakukan moderasi dan fact-checking, serta mendukung penerapan standar etika dan manajemen pengetahuan/big data.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

