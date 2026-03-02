Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Di Tengah Konflik dengan AS, Iran Bimbang soal Piala Dunia 2026

Senin, 02 Maret 2026 – 11:39 WIB
Di Tengah Konflik dengan AS, Iran Bimbang soal Piala Dunia 2026
Partisipasi Iran di Piala Dunia 2026 masih tanda tanya. Foto: Instagram/mehditaremiofficial9.

jpnn.com - Partisipasi Timnas Iran di Piala Dunia 2026 mendadak diselimuti tanda tanya besar.

Situasi keamanan yang memanas menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran membuat federasi setempat tak lagi berbicara dengan nada optimistis.

Presiden Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) Mehdi Taj mengakui atmosfer yang tercipta saat ini jauh dari kondusif untuk membahas sepak bola.

Fokus publik dan pemerintah tersedot pada konflik yang sedang berlangsung.

"Terkait situasi yang terjadi seusai serangan ini, rasanya sulit bagi kami untuk menyambut Piala Dunia dengan rasa optimisme seperti sebelumnya," ucap Mehdi Taj.

Pernyataan itu menggambarkan kegelisahan internal federasi.

Taj menyebut kondisi terkini membuat perencanaan menuju turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi tidak sederhana.

Iran sendiri sudah mengantongi tiket putaran final Piala Dunia 2026 dan tergabung di Grup G bersama Selandia Baru, Belgia, serta Mesir.

Iran diliputi ketidakpastian jelang Piala Dunia 2026 seusai konflik dengan AS dan Israel. Akankah situasi ini memengaruhi keikutsertaan mereka?

Iran  Piala Dunia 2026  timnas Iran  Konflik AS-Iran  Amerika Serikat 
