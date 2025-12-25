Di Tengah Persiapan Persib vs PSM, Julio Cesar Jalani Natal Spesial

Kamis, 25 Desember 2025 – 19:00 WIB

jpnn.com - Perayaan Natal tahun ini menghadirkan pengalaman tersendiri bagi bek Persib Bandung Julio Cesar.

Untuk pertama kalinya sejak berkarier di Indonesia, pemain asal Brasil itu merayakan Hari Natal bersama keluarga kecilnya di Kota Bandung.

Natal Pertama Julio Cesar Bersama Keluarga di Bandung

Meski tak bisa berkumpul dengan keluarga besar di tanah kelahirannya, Julio menegaskan bahwa suasana Natal tetap terasa hangat dan penuh makna.

Dia menyebut momen tersebut menjadi pengalaman baru yang berkesan bagi dirinya dan keluarga.

"Natal selalu menjadi momen yang sangat spesial bagi saya dan keluarga."

"Ini adalah Natal pertama kami di Bandung. Rasanya memang berbeda, tetapi kami tetap merasakannya dengan bahagia," ucap mantan pemain Chiangrai United itu.

Fokus PERSIB vs PSM, Natal Tanpa Liburan

Tak seperti kebanyakan perayaan akhir tahun yang identik dengan liburan, Julio Cesar harus mengesampingkan rencana beristirahat.

Pasalnya, Persib Bandung masih menjalani agenda penting berupa persiapan menghadapi PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025).