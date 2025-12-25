Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Di Tengah Persiapan Persib vs PSM, Julio Cesar Jalani Natal Spesial

Kamis, 25 Desember 2025 – 19:00 WIB
Di Tengah Persiapan Persib vs PSM, Julio Cesar Jalani Natal Spesial - JPNN.COM
Bek Persib Bandung Julio Cesar saat menjalani sesi laithan. Foto: Persib.

jpnn.com - Perayaan Natal tahun ini menghadirkan pengalaman tersendiri bagi bek Persib Bandung Julio Cesar.

Untuk pertama kalinya sejak berkarier di Indonesia, pemain asal Brasil itu merayakan Hari Natal bersama keluarga kecilnya di Kota Bandung.

Natal Pertama Julio Cesar Bersama Keluarga di Bandung

Meski tak bisa berkumpul dengan keluarga besar di tanah kelahirannya, Julio menegaskan bahwa suasana Natal tetap terasa hangat dan penuh makna.

Baca Juga:

Dia menyebut momen tersebut menjadi pengalaman baru yang berkesan bagi dirinya dan keluarga.

"Natal selalu menjadi momen yang sangat spesial bagi saya dan keluarga."

"Ini adalah Natal pertama kami di Bandung. Rasanya memang berbeda, tetapi kami tetap merasakannya dengan bahagia," ucap mantan pemain Chiangrai United itu.

Baca Juga:

Fokus PERSIB vs PSM, Natal Tanpa Liburan

Tak seperti kebanyakan perayaan akhir tahun yang identik dengan liburan, Julio Cesar harus mengesampingkan rencana beristirahat.

Pasalnya, Persib Bandung masih menjalani agenda penting berupa persiapan menghadapi PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025).

Perayaan Natal tahun ini menghadirkan pengalaman tersendiri bagi bek Persib Bandung Julio Cesar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   julio cesar  Persib Vs PSM  Persib Bandung  PSM Makassar  Super League 
BERITA JULIO CESAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp