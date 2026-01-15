Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Di Tengah Target Besar Persib Bandung, Berguinho 'Menjauh' dari Sepak Bola

Kamis, 15 Januari 2026 – 15:30 WIB
Di Tengah Target Besar Persib Bandung, Berguinho 'Menjauh' dari Sepak Bola - JPNN.COM
Berguinho dalam sebuah pertandingan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Gelandang serang Persib Bandung Rosembergne da Silva a.k.a Berguinho memilih mengambil jarak sejenak dari rutinitas sepak bola.

Pemain asal Brasil itu memanfaatkan masa jeda BRI Super League 2025/26 untuk memulihkan energi mental sebelum memasuki fase krusial musim.

Bagi Berguinho, libur singkat yang tersedia sudah cukup untuk membantunya menyegarkan pikiran.

Dia menilai jeda kompetisi ini menjadi momen penting agar dirinya bisa kembali tampil maksimal saat kompetisi bergulir lagi.

"Saya sedang menikmati waktu istirahat dan mencoba benar-benar menjauh dari sepak bola untuk sementara."

"Setelah ini banyak target besar yang harus dikejar, jadi liburan ini ingin saya manfaatkan sebaik mungkin," ucap Berguinho.

Pemain berusia 28 tahun itu juga mengungkapkan kebahagiaannya bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga.

Padatnya jadwal bersama Persib membuat momen seperti ini jarang dia dapatkan sepanjang musim.

